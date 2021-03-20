الكاظمي مهنئا بالنوروز: نتطلع الى تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية

2021/03/20 | 21:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، تطلعه إلى تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية في البلاد....

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