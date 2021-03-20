ضبط اقداح استعمال مرة واحدة مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الجنوبي

2021/03/20 | 21:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط 5704 كارتون اقداح استعمال مرة واحدة، مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الجنوبي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “منفذ ميناء ام قصر الجنوبي، أعلن عن ضبط (اقداح استعمال مرة واحدة) بكمية (5704 كارتون)”، مبينا انه “عند تدقيق معاملتها الكمركية تبين عدم وجود شهادة مطابقة للمادة والعلامة التجارية لا تتطابق مع ما تم ذكره في اجازة الاستيراد“.

واكدت ان “ذلك يعد مخالفة كمركية سببت هدرا بالمال العام”.

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