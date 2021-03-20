2021/03/20 | 21:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق نادي ريال مدريد فوزًا مهمًا وصعبًا على حساب مضيفه سيلتا فيجو في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني بنتيجة 1-3 على ملعب “بالايدوس”.

افتتح التسجيل في المباراة مهاجم ريال مدريد، حريم بنزيما، في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول بعد خطأ ساذج من دفاعات سيلتا فيجو.

ولم ينتظر بنزيما أكثر من 10 دقائق ليسجل هدفًا جديدًا يضاعف به النتيجة لصالح ريال مدريد في الدقيقة 30.وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، نجح سانتي مينا من تقليص الفارق لصالح سيلتا فيجو برأسية في شباك الحارس، تيبو كورتوا.

في الشوط الثاني، حاول سيلتا فيجو من خلال الضغط على دفاعات ريال مدريد لتسجيل هدف التعادل ولكن حرم كورتوا والقائم مهاجم أصحاب الأرض، ياجو أسباس من التسجيل مرة أخرى.

وقبل صافرة النهاية، سجل البديل ماركو اسينسيو هدف ريال مدريد الثالث بعد عرضية من بنزيما تابعها لداخل مرمى سيلتا فيجو لتنتهي المباراة بنتيجة 1-3.

بهذا الفوز، يصعد ريال مدريد مؤقتًا إلى الوصافة برصيد 60 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 34 في المركز الحادي عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يستعد للكلاسيكو بفوز مهم على سيلتا فيجو) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يستعد للكلاسيكو بفوز مهم على سيلتا فيجو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).