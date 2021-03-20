طائرة مسيرة تعرقل الدوري الإسباني

2021/03/20 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت مباراة أتلتيك بيلباو على أرضه ضد إيبار في الدوري الإسباني، السبت، عندما سقطت طائرة مسيرة على أرض الملعب.

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