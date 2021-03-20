2021/03/20 | 21:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سمير هورامي المتحدث باسم قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، ان وفد حكومة الاقليم المفاوض سيعود الى بغداد قبل التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مشيرا الى ان الوفد سيستمر ببذل الجهود لتمرير النص الذي تم الاتفاق عليه في مجلس النواب.

وقال هورامي في تصريح خاص لـ PUKmedia، انه وبعد حدوث عقبات امام مسألة الموازنة وحصة اقليم كوردستان فيها، وبعد تأجيل جلسة التصويت على مشروع القانون الى الـ 27 من شهر اذار الجاري، فأن وفد حكومة اقليم كوردستان اتفق أمس الجمعة، مع الاطراف ذات العلاقة، وبعدها صادقت اللجنة المالية النيابية على تلك الاتفاقية، لافتا الى انهم بانتظار المصادقة على جملة القوانين بضمنها تلك الاتفاقية من قبل مجلس النواب، خلال الجلسة المقبلة للمجلس.

وأضاف، ان الاسبوع المقبل وقبل التصويت على مشروع قانون الموازنة، سيتوجه وفد حكومة اقليم كوردستان الى بغداد ويستمر ببذل الجهود لتمرير النص الذي تم الاتفاق عليه من قبل مجلس النواب.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (PUKmedia ينشر أحدث المعلومات حول مباحثات وفد الاقليم ببغداد) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (PUKmedia ينشر أحدث المعلومات حول مباحثات وفد الاقليم ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).