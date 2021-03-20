آلا طالباني: الالتزام بموعد اجراء الانتخابات المبكرة

2021/03/20 | 21:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت آلا طالباني رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، يوم السبت، على الالتزام بموعد اجراء الانتحابات المبكرة.

وقالت طالباني خلال مؤتمر صحافي: انه خلال الفترة المنصرمة في مجلس النواب نفذنا وعودنا لاجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد لها، منها تشريع قانون الانتخابات بشكل جديد يتلائم ومشاركة جميع الاطراف والاحزاب والشخصيت السياسية المستقلة في الانتخابات المقبلة.

وأضافت: اننا وقبل ذلك، قمنا باختيار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمتضمنة عدد من القضاة المستقلين، وكذلك المصادقة خلال الايام الفائتة ، في مجلس النواب، على مشروع قانون المحكمة الاتحادية، والتي مثلت غيابها فراغ كبيرا في اجراء الانتخابات المبكرة.

وتابعت، ان المسؤولية الملقاة على عاتقنا هو تعهدنا باجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولهذا قررنا يوم 9-10-2021 باجراء الانتخابات وحل مجلس النواب الحالي بشرط اجراء الانتخابات الجديدة في اليوم ذاته.

PUKmedia خاص

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