الاستخبارات تضبط عبوات ناسفة ووصولات جباية لداعش في الانبار

2021/03/20 | 21:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الاستيلاء على كمية كبيرة من الاعتدة والعبوات في صحراء الشامية بمحافظة الانبار.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استنهاضا لمهامها في البحث و التفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت سرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة …

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