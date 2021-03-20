12 مدربا في 18 عاما.. مالك تشلسي يدافع عن سياساته

2021/03/20 | 21:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]قال رومان أبراموفيتش -مالك تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- إن فوز النادي اللندني بعدد كبير من الألقاب والبطولات يثبت أن سياسته في التعاقد مع المدربين كانت ناجحة.

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