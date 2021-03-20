خبز أمي - عباس علي العلي

2021/03/20 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي عجين أمي الذي يحلم بالنارهو الجنة الكبرى بزخرفهاوقد وعدنا الرب بهاوقال يا أيها الإنسان...كادح أنت دوماوتبقى وحدهاأمي ويداها المتعبتانمثل رضوان خازنها وصاحب المفتاحوالصولجان والحور الحسانوالخمر المغمس بالعسلوآن الأوان*****خبز أمي هو الإيمان منزلاومجسداومحمولا على اليقينولا شك فيهوفيهسر الإنسانوسر ا ......





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