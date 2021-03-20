أَحم، عندنا إنتخابات 7 من 7 (3) - عبدالحميد برتو

2021/03/20 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو اشكاليات وملاحظات وتصوراتغياب السند الدولي:تُطْرَحُ مسألةُ غيابِ السندِ الدولي لنضال أو ثورة أي شعب في الوقت الراهن، بهدف تعويق عمليات البحث عن حلول للمعضلات القائمة.



يَهدفُ هذا الطرحُ تخديرَ أي مجتمع يعاني من مرارة واقعه.



ذلك من أجل القبول بحلول ترقيعية لا طائل تحتها أو فوقها.



يَهدفُ إبعادَ مفاهيمٍ مجربةٍ تتعلق بإمكانية تعدد الوسائل النضالية وممارستها جميعاً في وقت واحد، وعدم الإنزواء ورا ......





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