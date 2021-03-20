التجارة تؤكد استمرارها بتجهيز المطاحن وتسيلم الحنطة المحلية

2021/03/20 | 21:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، السبت، استمرارها بتجهيز المطاحن وتسلم الحنطة المحلية والرز المصنع وتجهيز الوكلاء بالمواد التموينية.

وأكد مدير عام الرقابة التجارية والمالية محمد حنون، بحسب بيان للوزارة تلقته /المعلومة/، إن ” زيارته لفرع شركة الحبوب بالمثنى مع اللجنة الوزارية ولقائه ادارات الفروع التجارية بالمحافظة، تاتي كذلك ضمن خطة دائرته للإطلاع ميدانيا على اليات الفحص واستلام الحنطة المحلية المحوله من فرع صلاح الدين الى الفرع وتجهيز المطاحن واستلام الرز المصنع من قبل المجارش الأهلية حسب المواصفات المتعاقد معها فضلا عن الاشراف على عمليات تجهيز الحصص التموينية للوكلاء”.

ولفت إلى أن “كل اجراءات وزارة التجارة اليوم تعمل باتجاه استقرار اليات تجهيز المواد التموينية في عموم البلاد، وذلك بعد حل المعوقات المتعلقة بالتخصيص المالي واستثناء الوزارة من تعليمات العقود الحكومية، والتي وجه بها رئيس الوزراء بتذليل العقبات أمام الوزارة لتسهيل توفير مفردات البطاقة التموينية”.



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