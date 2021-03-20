التجارة: مستمرون بتجهيز المطاحن وتسلم الحنطة المحلية

2021/03/20 | 21:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التجارة، السبت، استمرارها بتجهيز المطاحن وتسلم الحنطة المحلية والرز المصنع وتجهيز الوكلاء بالمواد التموينية.وأكد مدير عام الرقابة التجارية والمالية محمد حنون، بحسب بيان للوزارة: إن ” زيارته لفرع شركة الحبوب بالمثنى مع اللجنة الوزارية ولقائه ادارات الفروع التجارية بالمحافظة، تاتي كذلك ضمن خطة دائرته للإطلاع ميدانيا على اليات الفحص واستلام الحنطة […]

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