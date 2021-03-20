2021/03/20 | 21:34 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ أعلنت وزارة التجارة، السبت، استمرارها بتجهيز المطاحن وتسلم الحنطة المحلية والرز المصنع وتجهيز الوكلاء بالمواد التموينية.
وأكد مدير عام الرقابة التجارية والمالية محمد حنون، بحسب بيان للوزارة: إن ” زيارته لفرع شركة الحبوب بالمثنى مع اللجنة الوزارية ولقائه ادارات الفروع التجارية بالمحافظة، تاتي كذلك ضمن خطة دائرته للإطلاع ميدانيا على اليات الفحص واستلام الحنطة […]
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وأكد مدير عام الرقابة التجارية والمالية محمد حنون، بحسب بيان للوزارة: إن ” زيارته لفرع شركة الحبوب بالمثنى مع اللجنة الوزارية ولقائه ادارات الفروع التجارية بالمحافظة، تاتي كذلك ضمن خطة دائرته للإطلاع ميدانيا على اليات الفحص واستلام الحنطة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: مستمرون بتجهيز المطاحن وتسلم الحنطة المحلية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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