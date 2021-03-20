2021/03/20 | 21:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التجارة، السبت، استمرارها بتجهيز المطاحن وتسلم الحنطة المحلية والرز المصنع وتجهيز الوكلاء بالمواد التموينية. وأكد مدير عام الرقابة التجارية والمالية محمد حنون، بحسب بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن ” زيارته لفرع شركة الحبوب بالمثنى مع اللجنة الوزارية ولقائه ادارات الفروع التجارية بالمحافظة، تاتي كذلك ضمن خطة دائرته …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن استمراراها بتجهيز المطاحن وتسلم الحنطة المحلية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن استمراراها بتجهيز المطاحن وتسلم الحنطة المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).