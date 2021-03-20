لرسم الابتسامة على وجوه الاطفال، منظمة UPP الإيطالية تغرس قيم السلام والمحبة في نفوسِ أَطفال سهل نينوى

2021/03/20 | 21:43 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى – أعلام المنظمة أقامت منظمة (جسر إلى – UPP) الإيطالية، ضمن مشروعها معًا للسلام، وللمرة الثانية ضمن منهاج عملها في مراكزها بسهل نينوى، دورة تعليم التزلج على الألواح الخشبية، و لعدد من الأطفال للفئات العمرية 7 – 16 سنة، على مدى أربعة أيام، يومان في ناحية قره قوش على ساحة مدرسة …

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