محافظة عراقية تُلغي الحظر الشامل يوم غد

2021/03/20 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت محافظة نينوى، اليوم السبت، عدم العمل باجراءات حظر التجوال التي فرضتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، غداً الاحد.وقال الناطق باسم خلية الازمة في نينوى عدي العبادي، في بيان مقتضب "لا وجود لحظر التجوال في محافظة نينوى ليوم غد الاحد".واضاف ان "الحظر الشامل مستمر ليومي الجمعة والسبت فقط".وقررت لجنة الصحة والسلامة الوطنية، في وقت سابق، تمديد اجراءات حظر التجوال الشامل والجزئي لأيام الاسبوع في عموم المحافظات العراقية، مع السماح بفتح المطاعم والمقاهي والمرافق السياحية أمام حركة المواطنين، مع التشديد على فرض الاجراءات الصحية، للحد من تفشي كورونا.

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