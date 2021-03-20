العبادي من ديالى: أمام العراقيين فرصة كبيرة لتصحيح الأوضاع في الانتخابات.. 4 شروط لإنجاحها

2021/03/20 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم السبت، إن النصر الثاني بعد هزيمة داعش والمتمثل بالأعمار للمحافظات ’’توقف’’، وفيما أشار إلى أن أمام العراقيين فرصة كبيرة لتصحيح الأوضاع من خلال الانتخابات المقبلة ، أكد على ضرورة أن يكون العراق ذو سياسة خارجية متوازنة.وذكر المكتب الاعلامي للعبادي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الأخير "زار اليوم محافظة ديالى برفقة وفد من نواب وأعضاء ائتلاف النصر ".واكد خلال لقائه بشيوخ قبيلة بني تميم وعدد من الوجهاء والمسؤولين في المحافظة إن "الخطط التي وضعناها بعد الانتصار على عصابات داعش الارهابية تتمثل بإكمال متطلبات الانتصار بإعمار المحافظات، وتقديم الخدمات لأهلها، بعد أن عانت من الإرهاب واسميناه حينها النصر الثاني وحاولنا جاهدين أن تستمر هذه الانتصارات لخدمة أهلنا إلا أن هذه الخطط توقفت ولم يتم تنفيذها".وأضاف العبادي "أمام أبناء شعبنا فرصة كبيرة لتصحيح الاوضاع من خلال الانتخابات المقبلة، لاختيار من يمثلونهم وتشكيل حكومة تعمل على إصلاح الأوضاع ووضعها في الطريق الصحيح".وتابع العبادي متحدثا عن 4 شروط لإنجاح الانتخابات المبكرة "إقامة انتخابات نزيهة وعادلة بدون تزوير وبدون استخدام السلاح وترهيب المواطنين وبمراقبة اممية دولية، وبحكومة وطنية قادرة على الاصلاح تمثل حلا لمشاكل البلد ومخرجا مهما من الأزمات التي نمر بها".واشاد العبادي "بدور العشائر الكريمة في الحرب على عصابات داعش وحفاظهم على وحدة البلاد حاثا الجميع على المشاركة بالانتخابات المقبلة وتحديث بطاقاتهم البايومترية لمنع التزوير".وحذر من "تأجيل الانتخابات المبكرة مجددا"، مؤكدا إن "الشباب الذين تظاهروا كانوا يهدفون للتغيير والاصلاح وساندناها والمرجعية الدينية كانت مؤيدة لهذه المطالب الحقة وتسويف هذه المطالب مرفوض وسيؤدي لنتائج وخيمة".وأشار العبادي إلى "اهمية تجنيب العراق تداعيات ما يحدث في المنطقة من صراعات والابتعاد عن سياسة المحاور وأن يكون العراق ذو سياسة خارجية متوازنة تعيده لوضعه ودوره الكبير الذي كان عليه بعد الانتصار على داعش الإرهابي".

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