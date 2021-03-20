التربية تتوقع صيغة الدوام وكيفية استكمال العام الدراسي بعد امتحانات نصف السنة

2021/03/20 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي، اليوم السبت، إن الوزارة ابلغت قيادة عمليات بغداد بقيام بعض السيطرات بمنع وصول طالبات لأداء الامتحانات فيما أوضح بشأن الموقف لما تبقى من العام الدراسي بعد امتحانات نصف السنة.وذكر القيسي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، "سجلنا قيام بعض السيطرات بتعطيل وصول طالبات إلى معهد الفنون الجميلة وأبلغنا قيادة عمليات بغداد بذلك من أجل تسهيل مرور الطلبة".وبشان مجريات يوم الامتحانات الأول اليوم قال، أن "مجموعة من الأطباء كانوا متوجدين داخل المراكز الامتحانية وقاموا برفع تقرير لوزارة الصحة ولاحظنا التزاماً من الجميع بإجراءات الوقاية وهذا شيء إيجابي جداً".وتابع، أن "وزارة التربية مستعدة للدوام في الكورس الثاني بعد امتحانات نصف السنة وقد نطلب من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إعادة الداوم جزئياً لكن حسب مستجدات الموقف الوبائي خاصة بعد ملاحظة الالتزام الجيد من قبل الطلبة وجميع المتواجدين بالمراكز الامتحانية".

وكانت وزارة التربية، أعلنت السبت (20 آذار 2021)، انطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، وسط الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طلبة وتلاميذ المرحلة الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون توجهوا لأداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للمراحل الدراسية كافة (الابتدائية، الثانوية، التعليم المهني، معاهد الفنون الجميلة) للعام الدراسي 2020 – 2021".

وأضافت، ان "الامتحانات انطلقت في محافظات البلاد كافة عدا إقليم كردستان وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات المطلوبة من أوراق ودفاتر امتحانية، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن العملية الامتحانية فضلاً عن مسألة تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالتعاون مع الفرق الصحية".

وأعربت الوزارة بحسب البيان عن "شكرها وتقديرها لابطال الجيش الابيض والفرق الصحية المتواجدة في المدارس منذ الصباح الباكر للاشراف على تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة".

واختتم بيان الوزارة بالقول: "نتمنى بأن يُحقق جميع الطلاب الأعزاء نسب نجاح عالية تتناسب وحجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من قبل الأسرة التربوية"، مؤكدة ان "اجراء الامتحانات جاء لضمان استمرار المسيرة التعليمية لطلبتنا الأعزاء، مع الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم بالشكل المطلوب".

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