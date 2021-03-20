قيادة عمليات البصرة : القوات الامنية باشرت بتامين الحماية للمدارس لتوفير اجواء امنة لاداء الامتحانات

2021/03/20 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألبصرة / نينا / اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف " ان القيادة أخذت بنظر الاعتبار تسهيل حركة الكوادر التدريسية والتربوية عبر السيطرات والمرابطات الأمنية في مركز محافظة البصرة وتوابعها خصوصا باصات نقل الطلاب والطالبات خلال فترة الإمتحانات ألتي تشهدها البصرة.وأشار قائد العمليات بحسب بيان صحفي : الى أن القوات الأمنية شرعت بتأمين الحماية للمدارس التي شهدت امتحانات الكورس الأول نصف السنة " لافتا الى الاستعداد الكامل لأداء واجباتنا الوطنية والأمنية والإنسانية ونتمنى كل التوفيق والنجاح للطلبة .واوضح مدنف : أن القيادة تتابع أحداث تعرض بيت الشيخ كاظم ال صرايفي الذي تعرض إلى اطلاق نار من قبل مجهولين.مشددا على القوات الأمنية إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة واعتقال المطلوبين وبيان النتائج وأسباب الحادث./ انتهى

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