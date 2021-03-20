صدور مذكرة قبض بحق قيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك

2021/03/20 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني في كركوك ،عن صدور امر قبض ضد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غفور صالح سمين رمضان وفق المادة 322من قانون العقوبات(وهو والد النائب ديلان غفور ) ..مؤكدا ان امر القبض صادر من محكمة استئناف كركوك وبتوقيع القاضي ياسر ابراهيم خلف ./انتهى

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