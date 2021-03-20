انفجار يستهدف رتلا للتحالف الأمريكي في صلاح الدين

2021/03/20 | 21:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بوقوع انفجار جديد استهداف إمدادات التحالف الامريكي في محافظة صلاح الدين....

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