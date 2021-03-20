قيادي في كتلة النهج يكشف سبب انسحاب الكورد من التصويت على الموازنة: الكاظمي أثار شهيتهم!

2021/03/20 | 21:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف القيادي في كتلة النهج الوطني، مهند العتابي، السبت، سبب انسحاب الكورد من التصويت على الموازنة، فيما أشار إلى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اثار "شهيتهم" بشكل غير طبيعي.

وقال العتابي، في لقاء متلفز تابعه NRT عربية اليوم، (20 آذار 2021)، ان "الخلاف الذي حصل مع الوفد الكوردي انهم لا يريدون ان يتفقوا بصياغات محددة، حيث ان هناك رغبة في جعل المواد مطلقة، وهذا خطأ".

وأوضح انه "اقترحنا على الكورد ان يسلموا النفط، ويقولوا في الموازنة ان يسلم الاقليم كامل النفط، وان تكلفته هي مسؤولية الحكومة المركزية، كما قلنا لهم تفاهموا ان الاستحقاقات باثر رجعي وفقا للمادة 11 اولا لـ6 سنوات سابقة، أمر غير صحيح، باعتبار ان ما يجري عليكم يجري اولا في محافظات الاخرى، حيث ان البصرة اليوم تطلب الحكومة المركزية اكثر من 20 تريليون وان قانون 21 المحافظات غير منتظمة باقليم يضمن لهم 5% من كل برميل نفط منتج ومصدر وكل واحد متر مكعب من الغاز وكذلك الفيزا".

وتابع "ادعو ان نذهب هذا الاسبوع إلى نقاط مشتركة وان الدستور هو العامل الفاعل في العملية السياسية".

وبين، ان "الكاظمي اثار شهيتهم بشكل غير طبيعي فهو وعد باعطاء مستحقاتهم لست سنوات".

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