تحذير نيابي بشأن الموازنة: الوضع خطير جدا

2021/03/20 | 21:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت النائبة عن محافظة ذي قار، منى الغرابي، السبت، ان قانون الموازنة لم ينصف محافظة ذي قار، محذرة من خروج الوضع "الخطير جدا" عن السيطرة، في حال استمرار تسويف المطالب.

وذكرت الغرابي في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية، (20 آذار 2021)، "الجميع يعلم من هي محافظة ذي قار، وما هي أهميتها من جميع النواحي اقليميا او محليا، وتأريخها يشهد لها وتضحيات أبنائها كانت نبراسا لانارة مسيرة الشعب العراقي في حربة ضد الارهاب في شتى الوانه".

واضافت، "اليوم نتفاجأ في قانون الموازنة رغم كثرة المناشدات والمطالبات من قبلنا لانصاف محافظتنا العزيزة هذا القانون وللأسف الشديد لم ينصفها ولم يضع لها الحلول"، مشيرة الى ان "الوضع في المحافظة خطير جدا وربما تخرج الامور عن السيطرة في حال استمرار تسويف المطالب وتجاهل أبنائها".

N.A

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