الاتحاد الأوروبي يهدد “أسترازينيكا”

2021/03/20 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوقف صادرات لقاحات “أسترازينيكا” إذا لم يستلم الاتحاد الأوروبي شحناته أولا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم الجرعات.

وقالت في مقابلة مع مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية اليوم السبت: “لدينا خيار حظر كل تصدير مقرر، هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا: نفذوا عقدكم مع أوروبا أولا قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى”.

وأضافت أن الشركة لم تسلم سوى ثلاثين بالمئة من تسعين مليون جرعة لقاح كانت قد وعدت بها في الربع الأول من العام الجاري.

ويأتي تحذير فون دير لاين بينما تبذل دول الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لتسريع حملتها، ويواجه بعضها موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا وتجديد فرض قيود على الحياة العامة.

وكانت “أسترازينيكا” تحدثت عن تأخير في الإنتاج بمصانعها في الاتحاد الأوروبي، لكن المسؤولين الأوروبيين غاضبون من أنها تمكنت من تنفيذ عقدها في بريطانيا وبقيت مقصّرة في القارة.

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