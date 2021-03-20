إصابة مروعة للاعب منتخب العراق سعد ناطق تستدعي نقله إلى المستشفى

2021/03/20 | 21:50 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مدافع منتخب العراق لكرة القدم ولاعب نادي الشرطة سعد ناطق لإصابة مروعة بالرأس، خلال مباراة فريقه أمام فريق نفط الوسط ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لدوري الكرة الممتاز، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب كربلاء الدولي.

وأوقف فريق نفط الوسط انتصارات الشرطة بعد الفوز عليه بهدف من دون رد، سجله اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة الـ30 من ضربة جزاء، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة بالمركز الخامس.

وتعرض مدافع فريق الشرطة سعد ناطق إلى إصابة قوية بالرأس، بعد أن اصطدمت الكرة القوية التي سددها المحترف الأردني محمود زعترة برأسه، ليسقط أرضاً وسط ذهول زملائه اللاعبين من إصابته.

وغادر ناطق المباراة فوراً، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، بانتظار تطورات الإصابة التي تعرض لها هداف الفريق برصيد خمسة أهداف لغاية الآن.

ومن المفترض أن يغيب سعد ناطق عن رحلة منتخب بلاده إلى أوزبكستان بعد غد الاثنين، للدخول في معسكر تدريبي هناك يستمر عشرة أيام، ويخوض خلالها مباراة ودية مع أصحاب الدار في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

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