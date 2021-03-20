الحشد الشعبي ينفذ خطة “نوروز” الامنية ويستنفر في 5 قواطع بديالى

2021/03/20 | 21:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، السبت، انطلاق خطة نوروز الامنية لحماية 5 قواطع في المحافظة.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،انه” بناءا على توجيهات قاد محور ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي انطلقت محاور تنفيذ خطة نوروز الامنية في 5 محاور داخل المحافظة ابرزها في خانقين ومحيطها والتي تشهد زخم للاسر المحتفلة باعياد نورزز”.

واضاف الحسيني،ان” مفارز قتالية من 5 الوية في الحشد الشعبي استنفرت منذ الان لتامين الطرق البرية ومحيط بعض المناطق لحماية الاسر المحتفلة باعياد الربيع في اشارة منه الى نوررز الذي يمثل حدث مهم في مناطق واسعة من ديالى”.

واشار الى” وجود نتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية لحماية الاسر والمناطق خاصة الطرق المؤدية بين ديالى وكردستان”.

وتشهد ديالى في نورورز احتفالات كبيرة خاصة في خانقين والمدن القريبة منها وسط اجراءات امنية مشددة لمنع اي خروقات”.انتهى 25 ف

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