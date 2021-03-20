مجلس النواب يوصي الحكومة باستكمال اجراءات اعلان محافظة حلبجة

2021/03/20 | 21:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة مجلس النواب، قرارا نيابيا بشأن تحويل مدينة حلبجة الى محافظة رسمية، الى الحكومة الاتحادية.

وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة مجلس النواب وموقعة بتأريخ اليوم السبت الموافق 2021/3/20 من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي وموجهة الى الحكومة الاتحادية، توصي خلالها الحكومة باستكمال الاجراءات القانونية باعلان محافظة حلبجة.

وكان مجلس النواب صوت في جلسة عقدها يوم الثلاثاء 16/3/2021، وفي الذكرى الـ 33 لقصف حلبجة من قبل النظام المقبور، صوت بالاجماع على قرار يدعو فيه الحكومة الاتحادية للإسراع في اكمال الاجراءات القانونية لإعلان محافظة حلبجة.

ادناه نسخة من الوثيقة.

PUKmedia خاص

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