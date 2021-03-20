اختتام بطولة كروية في دوبز

2021/03/20 | 21:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة أعياد نوروز وذكرى الأنتفاضة المجيدة أختتمت عصر اليوم السبت 20/3/2021 بطولة دوري دوبز بكرة القدم بأجراء المباراة النهائية بين فريقي بيشمركة لجنة دوبز والجيش العراقي.

المباراة اقيمت على ملعب نادي دوبز وحضرها مسؤول لجنة دوبز للأتحاد الوطني الكوردستاني وانتهت لصالح فريق بيشمركة لجنة دوبز بنتيجة 3ـ صفر.

وبعد نهاية المباراة وزعت الجوائز والهدايا على الفرق الثلاثة الفائزة وأيضا الحكام المشرفين والمنضمين لهذه البطولة، علما ان البطولة نظمت من قبل المجمع الرياضي في دوبز بمساعدة لجنة دوبز للأتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia عمر اواره

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