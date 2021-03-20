الشيخ حمودي والمالكي يبحثان رؤية تنسيقية للانتخابات

2021/03/20 | 21:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، بمكتبه الخاص، رئيس الوزراء الاسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما بحثا رؤية تنسيقية للانتخابات.وقال مكتب الشيخ حمودي في بيان انه “خلال اللقاء استعراض الطرفان الاوضاع التي يمر بها البلد والتحديات التي تقف امام تحقيق طموحات الشعب العراقي في الاستقرار والازدهار، […]

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