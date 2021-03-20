2021/03/20 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماء_محمد_مصطفى صفحة من كتابي عن ابنتي سماء الأميروحين نظر الربّ الى قلبها ، قال : ماهذا القلب الذي خلقته ؟ من حبّ عجيب صنعته ، يحفر في صخر الوجع أملاً ، ويعلّق على جدران العناد غايته ، وفي دمع الفقدان ظنّ أني تركته يغرق ، بينما كان ينتظر الرحمة وهو يلاحق طيفاً في الفضاءات والجدران والسقوف والأبواب والنوافذ والأشجار والسنادين وبتلات الورد وقطرات الندى ونجيمات الليل وغيمات النهار وشعاعات الشمس .



أعرفُ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألاّ أنتِ ، ولدتِ من قلبي - اسماء محمد مصطفى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألاّ أنتِ ، ولدتِ من قلبي - اسماء محمد مصطفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).