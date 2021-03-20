الصين: مخزون النفط العالمي ينفذ بعد سنوات قليلة

2021/03/20 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

كشف عالم ومدرس جامعي صيني عن معلومة صادمة قد تغير وجه الاقتصاد العالمي ومفهوم الطاقة والنقل على كوكب الأرض بعد سنوات.

وأكد رئيس الجامعة التكنولوجية الجنوبية في الصين وعضو الأكاديمية الصينية للعلوم، شيويه كيكون، أن موارد الطاقة الأحفورية على الأرض ستنفد في غضون 50 عامًا.

وكشفت العالم في روقة بحثية مفصلة عن عدة معلومات يمكن وصفها بـ”الصادمة” تتعلق بمصدر الطاقة الأول المستخدم في وقتنا الحالي، حيث أشار إلى أنه خلال الـ 250 عامًا الماضية، حدثت ثلاث ثورات صناعية كبرى بسبب زيادة استخراج مصادر الطاقة الأحفورية في العالم.

لكن العالم توقع أن هذه المصادر الطبيعية تتأثر بشكل مباشر بزيادة وزيادة تطور الاقتصاد العالمي، وتوقع استنفاذ الكثير من الموارد، بحسب موقع “thepaper” الصيني.

وأكد العالم استنفاد الموارد الهيدروكربونية خلال نصف القرن المقبل.



لذلك، من أجل الحفاظ على المستوى الحالي للتقدم، دعا العالم إلى استبدال الوقود الأحفوري المعتاد بمصادر طاقة بديلة.

وركز العالم في ورقته على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي بديل للطاقة في العالم، والتي اعتبر من المستحيل نفاذها على الأقل في الوقت القريب.

واقترح المدرس الجامعي الكبير استبدال الفحم والغاز الطبيعي بوقود الهيدروجين بالإضافة إلى عدد من المصادر البديلة.



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