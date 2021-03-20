في كربلاء.. نفط الوسط يهزم الشرطة بهدف نظيف

2021/03/20 | 22:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب نفط الوسط، اليوم السبت، على

الشرطة بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة 25

للدوري الممتاز.

وسجل هدف نفط الوسط اللاعب سجاد جاسم

محمد من ركلة جزاء في الدقيقة 31، في

مباراة اقيمت على ارض ملعب كربلاء

الدولي

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