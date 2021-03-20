عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في صلاح الدين

2021/03/20 | 22:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانفجار

عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً

للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة استهدفت

رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في

صلاح الدين".

وأشار

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