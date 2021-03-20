"عاصفة جداً".. وزير الصحة يحذر من الايام المقبلة

2021/03/20 | 22:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الصحة حسن التميمي، السبت، من

أيام مقبلة وصفها بـ"العاصفة جداً"،

مؤكداً إصابة عوائل كاملة بفيروس

كورونا.

وقال التميمي في تصريح صحافي، "لدينا

تقارير تشير إلى إصابة عوائل كاملة

بفيروس كورونا في

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