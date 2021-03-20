الصحة العراقية تحذر من خطر كبير على صلة بالموجة الثانية من كورونا

2021/03/20 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، السبت، عن إمكانيات الوزارة في مواجهة الأعداد الكبيرة المتوقعة للمصابين بفيروس كورونا في عموم البلاد نتيجة الارتفاع المستمر بعدد الإصابات في الموقف الوبائي اليومي والذي استقر في الأيام الماضية لما فوق الـ 5 آلاف.وقال البدر في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "تراجع الإصابات في اليومين الأخيرين لا يدفعنا إلى القول بإن الموجة الثانية انخفضت أو أن نقيم من خلالها الموقف الوبائي".وأضاف أن "المتابع للموقف الوبائي يلاحظ إن التزايد بالإصابات مستمر مع ارتفاع نسبة الإصابات الخطيرة بالمقارنة مع الموجة الأولى خصوصا للمصابين بالسلالة الجديدة".وتابع البدر أنه "ما يزال التهاون مع الإجراءات الوقائية وقد أشرنا ذلك في مختلف المحافظات مما ينذر بخطر كبير في الموجة الثانية".ولفت إلى أنه " رغم الإصابات الكبيرة إلا اإن كوادر وزارة الصحة ما تزال قادرة على استيعاب الإصابات الجديدة وما تزال آلاف الاسرة شاغرة"، مبينا أن "الوزارة تعاني من مشكلة وهي أن الكثير من الأشخاص الذين يصابون بالفيروس ويعلمون بالإصابة لا يراجعون المراكز الصحية إلا بعد تفاقم الإصابة مما يشكل خطرا على حياتهم".

قبل ذلك ، وفي تصريح عبر فيه عن قلق جديد حول وضع جائحة كورونا وتطورها ومدى تفشيها في العراق، قال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، إن "هناك اياماً عاصفة تنتظر العراقيين إن لم يلتزموا بإجراءات الوقاية".وقال التميمي خلال زيارته لردهات المصابين بكورونا في مدينة الطب ببغداد، "لدينا تقارير تشير لإصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والأرياف".وأضاف إن "الكثير من العوائل فيها إصابات بفيروس كورونا بالكامل ويستمر أفرادها بالخروج والاختلاط وهم يعلمون بإصابتهم ".وطالب "الأجهزة الأمنية ورجال الدين والمؤسسات الحكومية بحث المواطنين على الالتزام بالوصايا".وأكد إن "تقليل الإجراءات وتخفيف الحظر أسبابهما اقتصادية، تخص حياة المواطنين ومعيشتهم".ونبه إلى ان "الزيادة بالإصابات سببها التهاون في إجراءات الوقاية والعزوف عن لبس الكمامة وعدم الأكتراث بتحذيرات ووصايا وزارة الصحة".وحذر من أن "ملاكات الوزارة أنهكت ونحذر من أيام قادمة عاصفة جداً بخطر كورونا ونخشى من الوصول لأرقام إصابات كبيرة ومؤسساتنا الصحية لا تستطيع استيعاب ملايين الإصابات وعل المواطنين الالتزام".ولفت إلى ان "50% من الحالات تصلنا متأخر ما يؤدي لحدوث وفيات بينها"، راجياً المواطنين "مراجعة المراكز الصحية بشكل فوري حين الشعور بأعراض المرض".

وفي وقت سابق، أكد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، أن إجراءات حظر التجوال التام ستطبق أيضا يوم غد الأحد وسيرفع اعتباراً من فجر الإثنين.

وقال الحلفي في حديث خص به (بغداد اليوم) اليوم السبت، إن "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، واضحة فيما يخص شمول يوم غد الأحد، أيضا بإجراءات حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات الأخرى".

وأضاف أن "حظر التجوال الشامل سيطبق لمدة يومي الجمعة والسبت، المقبلين الأسبوع المقبل وسيرفع الأحد "، مبينا أن "الموقف الوبائي سيتم مراقبته أيضا ودراسته لاتخاذ إجراءات لاحقة فيما بعد".وأكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون العبادي، عدم جدوى حظر التجوال الشامل في كسر سلسلة فيروس كورونا، عازيا السبب إلى عدم التزام المواطنين بذلك.

وقال العبادي في حديث لـ (بغداد اليوم) يوم أمس، إن "حظر التجوال الشامل تحول إلى نقمة على ذوي الدخل المحدود والكسبة، بالتالي طالبنا برفع الحظر الشامل والإبقاء على الحظر الجزئي فقط".

وأضاف أن "الحظر الشامل لم يكون مجدياً نتيجة عدم الالتزام به من قبل المواطنين"، مؤكدًا أن "معركتنا مع الفيروس تعتمد على وعي المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لتفادي الإصابة بالجائحة".

وبيّن، أن "خطر الفيروس ما يزال قائما وللأسف الشديد حتى اليوم هناك من يعتقد أن ذلك خرافة ويروج لأفكار ومفاهيم خاطئة وغير علمية".

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