عضو بالقانونية النيابية: البرلمان وضع شرطين في تسمية أعضاء المحكمة الاتحادية الجدد

2021/03/20 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-

شدد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سليم همزة، السبت، 20 آذار، 2021، على ضرورة توفر شرطين رئيسين في مرشحي المحكمة الاتحادية العراقية الجدد.

وقال همزة في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قانون المحكمة الاتحادية المعدل من قبل مجلس النواب وضع شرطيين رئيسين يجب توفرهما في مرشحي المحكمة الاتحادية، الأول: أن تكون خدمتهم في المحاكم لا تقل عن 20 عاما والثاني: يجب أن يكونوا من قضاة الدرجة الأولى".

واضاف أن "المرسوم الجمهوري بقانون المحكمة الاتحادية سيصدر بعد قيام مجلس القضاء الأعلى في اختيار المرشحين وفق التعليمات الموجودة في القانون"، مبينا أن "مجلس النواب لن يتدخل في اختيار الاسماء ابدا".

وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، دعا الخميس (18 آذار 2021)، أعضاء المجلس إلى الاجتماع صباح الإثنين المقبل لتطبيق تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي أقره البرلمان الخميس الماضي.

وقال القضاء في بيان تلقته، (بغداد اليوم)، ان "مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان السادة دعا أعضاء مجلس القضاء الأعلى للاجتماع صباح الإثنين الموافق 22 آذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 اذار 2021".

وأضاف البيان انه "سوف يتم في الاجتماع تكريم السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة إحالتهم على التقاعد" .

وصوت مجلس النواب، الخميس، (18 آذار 2021) على قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية.

وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب صوت بدايةً على المادة 3 و مادة جديدة من قانون التعديل الأول رقم 30 لسنة 2005 من قانون المحكمة الاتحادية".

واضاف "كما صوت على قانون التعديل الأول ذاته من قانون المحكمة الاتحادية العليا".

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