القبض على / 11 / متهما بترويج المخدرات في ديالى

2021/03/20 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت مفارز امنية من قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على / 11 / مروجا للمواد المخدرة في محافظة ديالى .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان مفارز امنية من قسم شؤون مكافحة المخدرات وبناء على معلومات امنية القت القبض على / 11 / متهما بترويج المخدرات في مناطق متفرقة في محافظة ديالى وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وادوات تعاطيها ./انتهى

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