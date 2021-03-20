حمودي والمالكي يبحثان الاوضاع العامة وملف الانتخابات

2021/03/20 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي مع رئيس الوزراء الاسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الاوضاع التي يمر بها البلد.وتم في اللقاء/ حسب بيان لمكتب حمودي / بحث التحديات التي تقف امام تحقيق طموحات الشعب العراقي في الاستقرار والازدهار، وسبل النهوض بالواقع، وملف الانتخابات القادمة.واضاف البيان: يأتي هذه اللقاء استمرارا للحوارات لايجاد رؤية تنسيقية للانتخابات القادمة بما يحفظ استحقاقات الشعب العراقي ، بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها وخدمة المواطن./انتهى3

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