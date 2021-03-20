إيطاليا تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/03/20 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيلها 23832 إصابة و401 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23832 ليصل العدد العام إلى مستوى 3356331 حالة، بينها 565453 نشطة.ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 17 آذار 23059 حالة، وفي 18 آذار 24935، وفي 19 آذار 25735.وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 401 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 104642 شخصا.وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 17 آذار إلى 431 حالة، وفي 18 آذار 423، وفي 19 آذار 386.كما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 2686236 شخصا بعد رصد 14598 حالة شفاء جديدة.وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.المصدر: RT

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