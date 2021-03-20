الحكيم: يجب ضمان حرية النقد للجميع دون انتقائية

2021/03/20 | 22:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، السبت، ان تعرض أصحاب الرأي للخطف او الاغتيال او الاعتقال يعد تكميما للأفواه ومصادرة للآراء الحرة.

وكتب الحكيم، تغريدة على "تويتر" اليوم، (20 آذار 2021)، "من أبجديات النظم الديمقراطية ضمان حرية الرأي والرأي الاخر، كما تسهم الآراء المحترمة والموضوعية في تقويم النظام السياسي وعمل الحكومات عبر النقد البناء، ومن الضروري الحفاظ على هذا الحق الدستوري وضمانه للجميع من دون انتقائية".

وأضاف: "وتعرض أصحاب الرأي للخطف او الاغتيال او الاعتقال يعد تكميما للأفواه ومصادرة للآراء الحرة، كما نؤكد ضرورة أن يكون النقد ضمن السياقات والأطر القانونية لكي نحافظ جميعا على هذا الحق الضروري للحياة السياسية والإجتماعية".

A.A

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