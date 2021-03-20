اول محافظة عراقية تعلن رفع الحظر الشامل ليوم غد

2021/03/20 | 22:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت محافظة نينوى، السبت، الغاء العمل باجراءات حظر التجوال التي فرضتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، غدا الاحد.

وقال الناطق باسم خلية الازمة في نينوى عدي العبادي، في تصريح لمراسلنا اليوم، (20 آذار 2021)، انه "لا وجود لحظر التجوال في محافظة نينوى ليوم غد الاحد".

واضاف البيان، ان "الحظر الشامل مستمر ليومي الجمعة والسبت فقط".



وفي وقت سابق، قررت لجنة الصحة والسلامة الوطنية تمديد اجراءات حظر التجوال الشامل والجزئي لأيام الاسبوع في عموم المحافظات العراقية، مع السماح بفتح المطاعم والمقاهي والمرافق السياحية أمام حركة المواطنين، مع التشديد على فرض الاجراءات الصحية، للحد من تفشي كورونا.

N.A

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