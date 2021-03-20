"انهيار" يعرقل تمرير الموازنة.. البرلمان ينتظر أسبوعًا من السجالات

2021/03/20 | 22:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قرر مجلس النواب، السبت، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة، على خلفية انسحاب الوفد الكردي وسط جدل سياسي مستمر حول نقاط عدة من بينها سعر صرف الدولار.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان، 20 آذار/مارس، القرار صدر "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق".

وأضاف البيان، أنّ رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة إلى يوم السبت 27 آذار/مارس، الساعة الواحدة ظهرًا.

وانسحب الوفد الكردي المفاوض من البرلمان، عصر السبت، بعد "انهيار اتفاق" مع الكتل الشيعية بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، على حد تعبير النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير.

وقالت دلير في تصريح تابعه "الترا عراق"، إنّ "الانهيار حدث لأسباب مفاجئة ومجهولة وكأننا نشهد لعبة السلم والثعبان".

وفي ذات السياق، قدمت أطراف سياسية أخرى من بينها كتلة الفتح اعتراضات على مواد في قانون الموازنة أبرزها يتعلق بسعر صرف الدولار والمخصصات المالية لـ "السجناء السياسيين والمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية"، ومن بينهم محتجزي رفحاء.

وطالبت كتلة الفتح وقوى أخرى مقربة من إيران، بإعادة سعر الصرف إلى 1190 دينار.

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