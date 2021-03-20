أطباء يحذرون: كوفيد قد يؤدي إلى إصابة بعض مرضاه بمرض مزمن شهير 

2021/03/20 | 22:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد علماء من مناطق مختلفة بالعالم أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن كوفيد-19 يمكن أن يسبب مرض السكري لدى بعض المرضى، وفق الغارديان.

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