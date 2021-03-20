بمشاركة القوة البحرية: عملية مرتقبة لإزالة التجاوزات على طريق ميناءي أم قصر في البصرة

2021/03/20 | 22:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل، السبت، عزمها إزالة التجاوزات على جانبي طريق مدخل ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي وإنشاء ساحات خضراء.

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وقال المدير العام لشركة موانئ العراق، فرحان الفرطوسي في بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه (20 اذار 2021)، أنه "بحسب تعليمات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي بازالة التجاوزات التي تعيق عمل الموانئ، فان الشركة ستشرع بالاتفاق مع قيادة القوة البحرية بازالة التجاوزات على جانبي طريق مدخل ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي وفقا للقانون وبحسب التصميم سيتم انشائها ساحات خضراء لجعل الطريق سلسلا امام حركة دخول وخروج الشاحنات وفق الية جديدة متبعة تراعى فيها المصلحة العامة للبلاد".

من جهته أكد مدير ميناء ام قصر الشمالي فرزدق عبدالرزاق أن "طريق مدخل مينائي ام قصر الذي انجز وفق مواصفات جيدة يضم كاميرات المراقبة الحديثة وابراج الانارة الليلية وبوابات واجهزة الفحص (سونار) سيسهم برفع قدرة المينائين بدخول وخروج الشاحنات ونقل البضاعة الامر الذي يعظم الايرادات وانسيابية الحركة اليومية".

وتسلمت شركة موانئ العراق من الشركة المنفذة مشروع احد طرق مدخل ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي والذي نفدته شركة تنفيذ مشاريع النقل احدى تشكيلات وزارة النقل.

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