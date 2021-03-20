شرطة بابل تعلن القبض على 24 مطلوباً بجرائم مختلفة

2021/03/20 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أعلنت شرطة بابل، السبت، القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة من بينها السرقة. وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تمكنت مديريات الأقسام التحقيقية في قيادة شرطة بابل، من إلقاء القبض على (٢٤) مطلوباً بقضايا جنائية أبرزها جرائم السرقة، فضلاً عن مخالفات قانونية”. وأكد البيان أن “ذلك …

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