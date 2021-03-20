الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع في أحد محلات بيع المواد الغذائية في بابل

2021/03/20 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل تمكنت فرق الدفاع المدني في بابل، السبت، من اخماد حريق اندلع في أحد محلات بيع المواد الغذائية. وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “اخمدت حريقا اندلع في محل للمواد الغذائية وسط سوق القرية العصرية شمال محافظة بابل”ز وأكدت أن “مفارزها في مركز القرية العصرية بأمر الرائد مال الله …

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