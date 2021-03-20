2021/03/20 | 22:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت فرق الدفاع المدني في بابل، السبت، من اخماد حريق اندلع في أحد محلات بيع المواد الغذائية.وذكرت المديرية في بيان، أنها “اخمدت حريقا اندلع في محل للمواد الغذائية وسط سوق القرية العصرية شمال محافظة بابل”ز وأكدت أن “مفارزها في مركز القرية العصرية بأمر الرائد مال الله عبد السادـة، تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بهمة عالية وبوقت قياسي قصير ومنع توسعها وانتشارها إلى المحلات التجارية المجاورة وبدون اي أضرار بشرية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق كبير في محل للمواد الغذائية في بابل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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