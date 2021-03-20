الحداد: رئاسة البرلمان مستمرة في حل الخلافات بين الكتل السياسية بخصوص الموازنة

2021/03/20 | 22:24 - المصدر: وكالة ناس

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الحداد يؤكد على أن رئاسة مجلس النواب مستمرة في جهودها الاستثنائية لحل الخلافات بين الكتل السياسية لتمرير الموازنة الإتحادية بما يضمن الاستحقاقات الدستورية لجميع المكونات.

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في تصريح صحفي مساء اليوم السبت 2021/3/20 أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد على أن رئاسة المجلس مستمرة في جهودها الاستثنائية لحل الخلافات بين الكتل السياسية وتمرير الموازنة الإتحادية بما يضمن الاستحقاقات الدستورية لجميع المكونات، مشيراً سيادته إلى إستمرار الحوارات والنقاشات وتقرر تأجيل التصويت على قانون الموازنة في جلسة يوم السبت القادم 27 من شهر آذار بهدف منح فرصة للكتل السياسية واللجان المعنية والتمكين من الوصول إلى مشتركات تفضي بإنهاء الخلافات وإقرار الموازنة التي ينتظرها كل أبناء الشعب.

المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي

السبت 20 آذار 2021

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