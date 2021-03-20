2021/03/20 | 22:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، تأجيل التصويت على الموازنة إلى يوم السبت المقبل.وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس النواب: تأجيل التصويت على موازنة العراق إلى السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس النواب: تأجيل التصويت على موازنة العراق إلى السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).