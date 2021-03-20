العراق يسجل 4674 إصابة جديدة و32 وفاة بـ

2021/03/20 | 22:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3795.وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغت 32 حالة في عموم محافظات البلاد، فيما تماثل 3795 حالة للشفاء.كما أعلنت …

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