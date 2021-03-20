العامري: نرفض المساس بحرية التعبير عن الرأي وتكميم الافواه

2021/03/20 | 22:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، السبت، رفضه المساس بحرية التعبير عن الرأي وتكميم الافواه، فيما اكد على احترام المؤسسات الدستورية .وقال العامري في تصريح، انه “نرفض المساس بحرية التعبير عن الرأي وتكميم الافواه”.واضاف “كما نؤكد على احترام المؤسسات الدستورية وعدم التجاوز عليها ونقف معها بقوة من اجل حفظ هيبة الدولة ومؤسساتها”.

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